القومي للطفولة: السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية سبب إصابة الأطفال بالاكتئاب

أكد نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه يجب الاعتزاز والفخر باللغة العربية وزرع أهمية تعلمها في نفوس الأطفال منذ الصغر.
وقال نور أسامة في حواره في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" أي محاولة لابتعاد عن تعلم اللغة العربية هو طمس للهوية "، مضيفا:" يجب ان يكون الفرد فخور باللغة العربية لأنها لغتنا الأم بالإضافة إلى الإلمام بباقي اللغات ".
وتابع نور أسامة :" الغزو الفكري هو محاولات من تصدير انحرافات سلوكية لزرع أفكار سلبية داخل الأطفال ".
وأكمل نور أسامة :" هناك سلوكيات دخيلة على الأطفال ولا تتناسب مع العادات والتقاليد التي نتربى عليها منذ الصغر ".
وتابع نور أسامة :" الاحصائيات تشير إلى إصابة عدد كبير من الأطفال بالاكتئاب بسبب كثرة استخدام السوشيال ميديا والبقاء امام الألعاب الإلكترونية ".