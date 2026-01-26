انطلاق القوافل الخدمية الزراعية والبيطرية لدعم المزارعين بالإسماعيلية

انطلقت فعاليات القوافل الخدمية الإرشادية الزراعية والبيطرية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تنفذ بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية، بقيادة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز،

ومديرية الزراعة برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، وذلك ضمن جهود التنسيق الهادفة لتقديم الدعم الفني والإرشادي والبيطري للمزارعين، تحت رعاية الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

تضمت فعاليات القافلة زيارة مركز القصاصين الجديدة، وقرية أم عزام، وقرية المحسمة القديمة، حيث قدمت الفرق الإرشادية توصيات زراعية لزراعات الفراولة والمانجو، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة لعقد لقاء موسع مع المزارعين للاستماع لمشكلاتهم وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دعم التنمية الزراعية والمزارعين وتؤكد مديرية الزراعة على استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي والبيطري لضمان تحقيق أفضل النتائج وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.