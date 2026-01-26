قادمة من البرزايل.. ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين بميناء اللاذقية السوري

أعلنت السلطات السورية يوم الاثنين ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين، في ميناء اللاذقية، قادمة من البرازيل على متن إحدى البواخر.

ضبط شحنة كوكايين في سوريا

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة المخدرات تتمكن من ضبط شحنة ضخمة من مادة الكوكايين السائلة المخدِّرة في ميناء اللاذقية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف بيان الداخلية السورية أن شحنة الكوكايين كانت قادمة على متن إحدى البواخر من دولة البرازيل، ومخبّأة داخل علب زيوت نباتية بطريقة محكمة، ضمن محاولة تهريب معقّدة إلى إحدى دول الجوار.

وأوضح البيان أن عملية ضبط الكوكايين جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، أعقبتها متابعة ميدانية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل قبل خروجها من الميناء، وصُودرت المضبوطات، فيما تواصل الفرق الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات القضية لتحديد جميع المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأشارت إدارة مكافحة المخدرات السورية إلى أن هذه العملية تمثّل جزءًا من جهودها المستمرة في مكافحة شبكات تهريب المخدرات، والحفاظ على الأمن العام، ومنع تسلّل المواد المخدِّرة إلى الأسواق المحلية والدولية.