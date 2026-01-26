أول محل لشوي الأسماك مع طاقة للغاز الطبيعي بعزبة البرج

أعلنت الوحدة المحلية لعزبة البرج برئاسة اللواء صبرى سليمان، عن تنفيذ أول تعاقد مع محل لشوى الأسماك مع شركة طاقة للغاز الطبيعى .

حيث يأتى ذلك في ضوء إدخال خدمة الغاز الطبيعى للمدينة ، وتكاتف الجهود ، للتحول للغاز الطبيعى للحفاظ على البيئة.

وعلى هذا الصعيد تُهيب محافظة دمياط المواطنين، من أصحاب نشاط شوى الأسماك بسرعة التعاقد والتحول للعمل بالغاز الطبيعى نظرًا لسهولته فى العمل و رخص ثمنه مقارنًة باسطوانات الغاز العادية وللمشاركة الفاعلة فى الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك في فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط