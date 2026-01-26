أودينيزي يكتسح فيرونا 3-1 في الدوري الإيطالى

أكتسح أودينيزي نظيره فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد ستاديو إم . إية . بينتيجودي في الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



وأفتتح أودينيزي التهديف في الدقيقة 23 عن طريق أرثر عطا، ثم أدرك فيرونا هدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق جيفت أوريان.



وأضاف أودينيزي الهدف الثاني في الدقيقة 58، عن طريق أليساندرو زانولى، وعزز أودينيزي النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 67، عن طريق كينان ديفيس.



وبهذه النتيجة يقفز أودينيزي إلي المرتبة العاشرة برصيد 29 نقطة ، وتجمد فيرونا في المركز الـ20 برصيد 14 نقطة.