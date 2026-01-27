قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27-1-2026

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الثلاثاء 27 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمقبلين على الشراء، خاصة مع تحركات الأسعار عالميًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

وسجّل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في المملكة – استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع ثبات سعر الجنيه الذهب، في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات تؤثر على حركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم (متوسطات بدون مصنعية)

سعر الذهب عيار 24 حوالي 606.25 ريال

سعر الذهب عيار 22 حوالي  555.75 ريال
عيار 21    530.50 ريال

سعر الذهب عيار 18 حوال    454.75 ريال

سعر الذهب عيار 14 حوالي    353.75 ريال

سعر الذهب عيار 12  حوالي  303.25 ريال

سعر الاونصة    18857.75 ريال
سعر الجنيه الذهب    4244.00 ريال
 

سعر الأونصة بالدولار    5028.72 دولار

أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم 

سجّل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، نحو 7720 جنيهًا للبيع، و7685 جنيهًا للشراء، ويُستخدم غالبًا في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

أما عيار 22 فقد بلغ 7075 جنيهًا للبيع و7045 جنيهًا للشراء، ويُقبل عليه في بعض المشغولات الثقيلة ذات الطابع الخليجي.

وبالنسبة لـ عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا، فقد سجّل 6755 جنيهًا للبيع و6725 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستواه مقارنة بالتعاملات السابقة.

وسجّل عيار 18، المستخدم بكثرة في المشغولات الحديثة، 5790 جنيهًا للبيع و5765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4505 جنيهات للبيع و4485 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الأعيرة الأقل تداولًا، سجّل عيار 12 سعر 3860 جنيهًا للبيع و3845 جنيهًا للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 54040 جنيهًا للبيع و53800 جنيهًا للشراء، في حين سجّلت الأونصة 240120 جنيهًا للبيع، وبلغ سعرها عالميًا نحو 5028.72 دولارًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم اليوم في السعودية السعودية أسعار الذهب اليوم

