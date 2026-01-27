جامعة دمياط في زيارة لجناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظم وفد من جامعة دمياط، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، اليوم ، زيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضمّ وفد جامعة دمياط السادة نواب رئيس الجامعة، وعدداً من عمداء الكليات ووكلائها، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع الجامعي للاطلاع على الجهود الوطنية المبذولة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وخلال الزيارة، استمع وفد الجامعة إلى نبذة تعريفية شاملة حول جناح هيئة الرقابة الإدارية، وما يقدمه من محتوى توعوي وثقافي يعكس دور الهيئة في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب التعريف بجهودها واختصاصاتها في دعم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعالة.

كما اطّلع الوفد على الأنشطة والمواد العلمية والتعريفية المعروضة بالجناح، والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، خاصة لدى فئة الشباب، بأهمية الحفاظ على المال العام، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في دعم مسيرة الإصلاح الإداري وبناء الجمهورية الجديدة، مشيداً بالرسالة التوعوية التي يقدمها جناح الهيئة ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب، باعتباره منبراً ثقافياً ومعرفياً مهماً.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية جامعة دمياط الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات الوطنية، وتنمية الوعي لدى منسوبي الجامعة، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.