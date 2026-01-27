مفيش صفقات سوبر.. سهام صالح تكشف أسباب غضب الجماهير الحمراء من مجلس الإدارة

قالت الإعلامية سهام صالح، خلال تقديمها برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن حالة من عدم الرضا تسيطر على جماهير النادي الأهلي تجاه الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت سهام صالح أن الأهلي نجح في التعاقد مع أربع صفقات حتى الآن، إلا أن قطاعًا كبيرًا من الجماهير لا يرى أن هذه التعاقدات ترقى إلى مستوى «الصفقة السوبر» القادرة على إحداث الفارق داخل الملعب.

وأضافت أن جماهير القلعة الحمراء تنتظر تدعيمات قوية بأسماء لامعة، تتناسب مع طموحات النادي وتحدياته المحلية والقارية في الموسم الجديد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن من وجهة نظرهم.