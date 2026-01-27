طريقة عمل بلح الشام في المنزل بخطوات سهلة ومضمونة



يعد بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية واسعة، خاصة في المناسبات والعزومات، ويتميز بقوامه المقرمش من الخارج والطري من الداخل مع القطر (الشربات).

ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة ومتوفرة.



مكونات بلح الشام:

كوب ماء

نصف كوب زيت

كوب دقيق

3 بيضات

ملعقة صغيرة نشا

رشة فانيليا

زيت غزير للقلي

مكونات الشربات (القطر):

كوبان سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة التحضير:

لتحضير الشربات، يوضع السكر والماء في قدر على النار حتى الغليان، ثم تضاف عصرة الليمون ويترك لمدة 5 دقائق، ويرفع من على النار ويترك ليبرد تماما.

في قدر آخر، يوضع الماء والزيت على النار حتى الغليان.

يضاف الدقيق مرة واحدة مع التقليب السريع حتى تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن جوانب الإناء.

ترفع العجينة من على النار وتترك حتى تهدأ قليلا، ثم يضاف البيض تدريجيا مع الخفق الجيد بعد كل بيضة.

تضاف النشا والفانيليا ويقلب الخليط حتى يصبح ناعما ومتماسكا.

يوضع الخليط في كيس حلواني مزود بقمع مناسب، ويشكل بلح الشام في زيت بارد.

يرفع القدر على نار متوسطة ويقلب بلح الشام حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشا.

يخرج من الزيت مباشرة ويوضع في الشربات البارد، ثم يصفى ويقدم.

نصائح لنجاح بلح الشام:

يجب أن يكون الزيت باردا عند وضع العجينة للحصول على قوام هش.



يفضل أن يكون الشربات باردا وبلح الشام ساخنا لامتصاصه بشكل أفضل.