قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر.. جولة ميدانية لمتابعة أعمال البناء وضبط المخالفات بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير جولة ميدانية بعدد من مناطق المدينة لمتابعة أعمال البناء ورصد أي مخالفات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الأوضاع العامة بالمدن وفرض الانضباط العمراني ومنع مخالفات البناء،.

وشملت الجولة المرور على مناطق النزهة والزهور، بالإضافة إلى منطقتي 6 أ و4 أ، وذلك لمتابعة الحالة العامة ورصد أي أعمال بناء غير مرخصة أو مخالفات قد تؤثر على التخطيط العمراني.

وخلال الجولة، تبين وجود أعمال بناء حديثة وبدء واستكمال أعمال بعدد من المواقع، حيث وجّه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بمتابعة هذه الأعمال وفحص الموقف الفني والقانوني لها، كما كلف إدارة الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد اللواء أحمد صقر على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية بكافة أحياء المدينة، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لمخالفات البناء، والحفاظ على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري لمدينة القصير، وعدم التهاون مع أي مخالفات.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

الغرفة الأمريكية: سوق العقارات المصري يشهد نموًا مستدامًا وزيادة المعاملات الرقمية 200%

مؤتمر القطاع العقارى

طفرة عمرانية.. الغرفة الأمريكية تفتح ملف مستقبل العقارات في مصر

صورة أرشيفية

ارتفاع 4.4 مليار دولار في عام واحد.. الذهب يتصدر خريطة الصادرات المصرية 2025

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد