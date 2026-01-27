البحر الأحمر.. جولة ميدانية لمتابعة أعمال البناء وضبط المخالفات بالقصير

أجرى اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير جولة ميدانية بعدد من مناطق المدينة لمتابعة أعمال البناء ورصد أي مخالفات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الأوضاع العامة بالمدن وفرض الانضباط العمراني ومنع مخالفات البناء،.

وشملت الجولة المرور على مناطق النزهة والزهور، بالإضافة إلى منطقتي 6 أ و4 أ، وذلك لمتابعة الحالة العامة ورصد أي أعمال بناء غير مرخصة أو مخالفات قد تؤثر على التخطيط العمراني.

وخلال الجولة، تبين وجود أعمال بناء حديثة وبدء واستكمال أعمال بعدد من المواقع، حيث وجّه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بمتابعة هذه الأعمال وفحص الموقف الفني والقانوني لها، كما كلف إدارة الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد اللواء أحمد صقر على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية بكافة أحياء المدينة، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لمخالفات البناء، والحفاظ على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري لمدينة القصير، وعدم التهاون مع أي مخالفات.