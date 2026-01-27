قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد سلسلة التبريد لضمان جودة وسلامة الأمصال واللقاحات

صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جولة تفقدية لسلسلة التبريد، وذلك ضمن المتابعة الميدانية الدورية للمنشآت الصحية،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتورة نرمين ناجي، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة هدى إبراهيم، مدير المكتب الفني، حيث تم متابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المعتمدة للحفاظ على سلامة وفعالية الأمصال واللقاحات.

وخلال التفقد، جرى فحص ثلاجات حفظ الأمصال واللقاحات، والتأكد من كفاءة أجهزة القياس والتسجيل الحراري، والالتزام بدرجات الحرارة المقررة، إلى جانب مراجعة إجراءات التخزين والنقل الآمن، وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

كما تم التأكيد على جاهزية سلسلة التبريد واستمرارية المتابعة الدورية لها، مع توافر خطط بديلة للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على كفاءة حفظ اللقاحات، بما يضمن الحفاظ على جودتها وسلامتها.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الأمصال واللقاحات، نظرًا لدورها الحيوي في حماية صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وبأعلى مستوى من الكفاءة.

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

رئيسة المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تعلن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الهند

معبد الكرنك

كنوز الأقصر.. تفاصيل جديدة عن الاكتشاف الأثري الجديد بالكرنك

صورة ارشيفية

المعدن الأصفر يقفز بقوة مع بداية العام.. نصائح عاجلة من شعبة الذهب

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

