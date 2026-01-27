وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد سلسلة التبريد لضمان جودة وسلامة الأمصال واللقاحات

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جولة تفقدية لسلسلة التبريد، وذلك ضمن المتابعة الميدانية الدورية للمنشآت الصحية،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتورة نرمين ناجي، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة هدى إبراهيم، مدير المكتب الفني، حيث تم متابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المعتمدة للحفاظ على سلامة وفعالية الأمصال واللقاحات.

وخلال التفقد، جرى فحص ثلاجات حفظ الأمصال واللقاحات، والتأكد من كفاءة أجهزة القياس والتسجيل الحراري، والالتزام بدرجات الحرارة المقررة، إلى جانب مراجعة إجراءات التخزين والنقل الآمن، وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

كما تم التأكيد على جاهزية سلسلة التبريد واستمرارية المتابعة الدورية لها، مع توافر خطط بديلة للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على كفاءة حفظ اللقاحات، بما يضمن الحفاظ على جودتها وسلامتها.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الأمصال واللقاحات، نظرًا لدورها الحيوي في حماية صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وبأعلى مستوى من الكفاءة.