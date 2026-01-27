قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي
محامي الشعب والدولة.. هيئة قضايا الدولة تحتفي بـ 150 عامًا من النزاهة القانونية
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا
مسؤول: الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حماس سيأتي مصحوباً بنوع من العفو
بطلة كيد النسا واللعبة.. صور جديدة من حفل زفاف دعاء رجب
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
أحمد عز الدين: مستشفى كليوباترا التجمع سيكون قبلة السياحة العلاجية في مصر
مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار
تجدد حرائق غابات باتاجونيا في الأرجنتين وتدمير أكثر من 30 ألف هكتار
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا حذرنا النبي من الخوارج وذم طريقتهم؟ علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لماذا نعى سيدنا رسول الله ﷺ الخوارج، وما العلة وراء ذلك؟

وقال جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الخوارج هم قومٌ ملتزمون ظاهريًا، حتى قال فيهم رسول الله ﷺ: «تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم»، فهم يصلون أكثر منا، ويصومون أكثر منا، فما مشكلتهم إذًا؟ المشكلة تكمن في ماديّتهم.  

الخوارج ماديون، والدين الإسلامي مبني على التوحيد الذي يتطلب التجريد، بينما الخوارج يرفضون هذا التجريد، لذلك تجدهم يقفون عند ظاهر النصوص دون القدرة على استنباط معانيها والأخذ من قواعدها.

عقولهم تعمل بمنطقٍ ماديٍ بحت، فيلتزمون بحرفية النصوص دون إدراك روحها.  

سمات الخوارج:  
1. الجمود عند الظواهر: لا يقدرون على استنباط المعاني أو فهم المقاصد.  

2. غياب الروحانيات: لا تجد فيهم من يحب الصلاة على النبي ﷺ، أو يدعو بخشوع، أو يتوسل لله من أجل مغفرة، بل يعتبرون ذلك شركًا.  

3. تحريف الأولويات: يهتمون بالتفاصيل الصغيرة كحكم دم الذبابة، بينما يذهبون لقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه بلا وازع.  

رسول الله ﷺ وصفهم بدقة، فقال عنهم: «يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه»، وقال أيضًا: «من قتلهم كان أولى بالله منهم».  

لماذا كل هذا التحذير منهم؟ لأنهم يحرفون الدين ويفقدونه روحه، ليصبح جسدًا بلا حياة.  

حادثة تدل على ماديّتهم:  أثناء مسيرهم لقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، انشغل أحدهم بحكم دم الذبابة، رغم أنهم كانوا في طريقهم لقتل حفيد رسول الله ﷺ! مثل هذه السلوكيات تعكس خللًا كبيرًا في التفكير وقصرًا في الفهم.  

الدين الإسلامي ليس مجرد أوامر ونواهٍ، بل هو روحٌ وحياة. الجسد مهم، لكن الروح أهم. لا يمكن أن يستقيم الدين بجسدٍ بلا روح، ولا بروحٍ بلا جسد.  

لذلك، العيب الأساسي للخوارج هو ماديّتهم التي جعلتهم يقتلون روح الدين.  

المشركون لم يستطيعوا توحيد الله بسبب ماديّتهم. ولو تعلموا شيئًا من التجريد، لتركوا الشرك. كذلك الخوارج، لو فهموا مقاصد الدين وروحه، لابتعدوا عن التطرف والغلو.

الخوارج لماذا حذرنا رسول الله من الخوارج وذم طريقتهم لماذا حذر النبي من الخوارج

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

أحمد حمدي

أحمد حمدي يتفق على تجديد التعاقد مع الزمالك

عبد الظاهر السقا

عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعزز صفوفه بـ6 صفقات مؤثرة

ناصر منسي

تفاصيل عرض المصري لضم مهاجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

