شبكات مياه المقطم تجتاز المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد الشهادة الدولية

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن شبكات مياه المقطم قد اجتازت بنجاح كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM ،بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.



وأوضح أن الشركة لا تدخر أى جهد فى تزويد كافة المواقع التابعة لها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية .



وأضاف أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة ، وتطرق رئيس الشركة إلى أن عملية إنتاج مياه الشرب تتم على مدار الساعة من خلال فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لضمان استدامة وسلامة مأمونية مياه الشرب بالقاهرة.



جديد بالذكر أن شبكات مياه المقطم تبلغ مساحتها الإجمالية 33 كم2 تقريبا وتمتد خدماتها بمناطق (الهضبة الوسطي - الهضبة السفلي - منطقة المعراج - مساكن الزلزال- مشروع الـ 70 فدان)، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يقرب من حوالى 285 الف نسمة ، وتبلغ كمية المياه التى تستوعبها شبكات المقطم ما يقرب من 163 ألف م3/يوميا ، ويتم زيادتها فى فصل الصيف لتلبية احتياجات المواطنين اليومية ، وتبلغ اطوال خطوط المياه بشبكات مياه المقطم ما يقرب من 408 كم ، وتتغذى شبكات مياه المقطم بالمياه من محطات (الفسطاط – الروضة – المعادي).



وأكد الشيمى على أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير وتحديث شبكات المياه القديمة، واستبدالها بشبكات جديدة تضمن استمرارية توريد المياه بجودة عالية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتطبيق أحدث التقنيات في معالجة وتنقية المياه، مما يضمن سلامة المياه وصحتها للمواطنين.