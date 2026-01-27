إيطاليا: سفيرنا لدى سويسرا لن يعود قبل تشكيل فريق تحقيق مشترك حول حريق كران مونتانا

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن السفير الإيطالي لدى سويسرا، جيان لورينزو كورنادو، لن يعود حتى توافق السلطات السويسرية على تشكيل فريق تحقيق مشترك بشأن الحريق الذي نشب في حانة في منتجع كران مونتانا السويسري ليلة رأس السنة، وأودى بحياة 40 شخصا، بينهم ستة مراهقين إيطاليين .



وكان كورنادو، الذي استُدعي إلى روما في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أفرجت السلطات السويسرية عن جاك موريتي، الشريك في ملكية الحانة، قد التقى بميلوني أمس الاثنين، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وقال مكتب ميلوني: "تقرر عدم عودة السفير إلى سويسرا حتى يتم بدء تعاون فعال بين السلطات القضائية في البلدين، مع تشكيل فريق تحقيق مشترك على الفور لتحديد المسؤول عن مأساة كران مونتانا التي وقعت في الأول من يناير 2026، دون أي تأخير إضافي".