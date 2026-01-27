الوادي الجديد تطلق مبادرة لرواد العمل السكاني والتطوعي لطلاب المدارس

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إطلاق مبادرة (رُوّاد العمل السكاني) الهادفة لتشجيع ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب المدارس وتعزيز المشاركة الإيجابية في القضايا السكانية والمجتمعية، وذلك تحت إشراف وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وسيتم إجراء مقابلة شخصية واختيار أفضل العناصر لتدريبهم وتأهيلهم " كرواد للعمل السكاني".

- شروط الالتحاق بالمبادرة

وتضمنت شروط الانضمام للمبادرة أن يمتلك الطالب مهارات تواصل جيدة.

أن يكون ملتزمًا دراسيًا ومنتظما في الحضور.

القدرة على العمل ضمن فريق والتحلي بالروح الإيجابية.

الالتزام بالسلوك القويم وتمثيل المدرسة بصورة مشرفة.

الانتظام في الحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة السكانية.

- ختام برنامج إثراء مهارات اللغة العربية

وفى سياق آخر أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن ختام تنظيم برنامج تدريبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي وذلك لإثراء مهارات اللغة العربية بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائى ومع توجيه عام اللغة العربية.

وأوضح وكيل تعليم المحافظة، أن خطة العمل شملت العديد من المحاور والبرامج الهامة من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية من أهمها تنمية مهارات القراءة والكتابة والفهم المسموع ومكونات الوعى الصوتى لخلق جيل متمكن من القراءة والكتابة قادر على الإبداع محب لوطنه ودينه متحدثا بطلاقة.