رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
نتنياهو: فتح معبر رفح للأشخاص فقط وبأعداد محدودة
مفتي الجمهورية: التنوع سنة كونية لتحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض وليس للصراع
تكنولوجيا وسيارات

إيرتاج 2 يفجر السوق.. التفاصيل كلها!

AirTag
AirTag
احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors أن أبل قدمت الجيل الثاني من متتبع الأشياء AirTag 2 بعد خمس سنوات من الإصدار الأول، مع احتفاظه بالشكل نفسه تقريبًا لكن مع تحسينات واضحة في الداخل. 

اعتمدت أبل في AirTag 2 على الجيل الثاني من شريحة الاتصال فائق العرض Ultra Wideband UWB 2، وهو ما يتيح زيادة مدى دقة التتبع بحيث تعمل ميزة “البحث الدقيق” من مسافة أطول تصل إلى مرة ونصف مقارنة بالجيل الأول.

 أوضحت التقارير أن ميزة البحث الدقيق هي الوظيفة التي تساعد المستخدم على تحديد موقع الـAirTag داخل الأماكن المغلقة بدقة، مثل المنزل أو المكتب.

دعم أفضل للآيفون والساعة

أوضحت MacRumors أن AirTag 2 يستفيد من نفس شبكة Find My التي تستخدم أجهزة أبل المنتشرة حول العالم لتحديد موقع المتتبع عندما يكون بعيدًا عن هاتف المستخدم.

 أشارت المنصة إلى أن ميزة البحث الدقيق لم تعد حصرية لهواتف آيفون فقط، بل أصبحت تعمل أيضًا على ساعات أبل ووتش Series 9 وما بعدها، إضافة إلى Apple Watch Ultra 2 والأجهزة الأحدث التي تحتوي على شريحة UWB.

 أكدت التقارير أن هذا التوسع في الأجهزة المدعومة يجعل تتبع الأغراض اليومية أكثر مرونة من خلال الهاتف أو الساعة حسب ما يفضله المستخدم.​

صوت أعلى لتسهيل العثور على المفقودات

أكدت MacRumors أن أبل رفعت قوة صوت السماعة في AirTag 2 لتصبح أعلى بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بالجيل الأول، ما يساعد في سماع صوت التنبيه بشكل أوضح عند البحث عن الأشياء المفقودة في المنزل أو السيارة.

 أوضحت المنصة أن المتتبع يستمر في أداء كل وظائف الجيل السابق، مثل تفعيل “وضع الفقدان” الذي يسمح بإظهار بيانات مالك الغرض عند مسح الـAirTag بهاتف يدعم تقنية NFC. أشارت التقارير إلى أن الجهاز يحتفظ بخيارات مشاركة موقع الغرض مع شخص آخر، وهو ما يفيد مثلًا في مشاركة تتبع الحقائب في المطارات مع أفراد العائلة.​

بطارية وتصميم بلا تغييرات كبيرة

ذكرت MacRumors أن AirTag 2 ما زال يعتمد على بطارية دائرية من نوع CR2032 يمكن للمستخدم استبدالها بسهولة عند نفادها. أكدت أبل أن البطارية تعمل لأكثر من عام تقريبًا قبل الحاجة إلى تغييرها، كما يحتفظ المتتبع بنفس مستوى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67 كما في الجيل الأول. 

أوضحت التقارير أن أبل لم تغير تصميم AirTag 2 الخارجي بشكل كبير، وركّزت بدلًا من ذلك على تحسين المدى، ودعم الأجهزة الإضافية، ورفع مستوى الصوت مع الحفاظ على طريقة الاستخدام المعروفة للمستخدمين.

AirTag Ultra Wideband UWB 2 Find My UWB شريحة UWB Apple Watch Ultra 2 تصميم AirTag 2

