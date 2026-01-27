إيرتاج 2 يفجر السوق.. التفاصيل كلها!

كشفت منصة MacRumors أن أبل قدمت الجيل الثاني من متتبع الأشياء AirTag 2 بعد خمس سنوات من الإصدار الأول، مع احتفاظه بالشكل نفسه تقريبًا لكن مع تحسينات واضحة في الداخل.

اعتمدت أبل في AirTag 2 على الجيل الثاني من شريحة الاتصال فائق العرض Ultra Wideband UWB 2، وهو ما يتيح زيادة مدى دقة التتبع بحيث تعمل ميزة “البحث الدقيق” من مسافة أطول تصل إلى مرة ونصف مقارنة بالجيل الأول.

أوضحت التقارير أن ميزة البحث الدقيق هي الوظيفة التي تساعد المستخدم على تحديد موقع الـAirTag داخل الأماكن المغلقة بدقة، مثل المنزل أو المكتب.

دعم أفضل للآيفون والساعة

أوضحت MacRumors أن AirTag 2 يستفيد من نفس شبكة Find My التي تستخدم أجهزة أبل المنتشرة حول العالم لتحديد موقع المتتبع عندما يكون بعيدًا عن هاتف المستخدم.

أشارت المنصة إلى أن ميزة البحث الدقيق لم تعد حصرية لهواتف آيفون فقط، بل أصبحت تعمل أيضًا على ساعات أبل ووتش Series 9 وما بعدها، إضافة إلى Apple Watch Ultra 2 والأجهزة الأحدث التي تحتوي على شريحة UWB.

أكدت التقارير أن هذا التوسع في الأجهزة المدعومة يجعل تتبع الأغراض اليومية أكثر مرونة من خلال الهاتف أو الساعة حسب ما يفضله المستخدم.​

صوت أعلى لتسهيل العثور على المفقودات

أكدت MacRumors أن أبل رفعت قوة صوت السماعة في AirTag 2 لتصبح أعلى بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بالجيل الأول، ما يساعد في سماع صوت التنبيه بشكل أوضح عند البحث عن الأشياء المفقودة في المنزل أو السيارة.

أوضحت المنصة أن المتتبع يستمر في أداء كل وظائف الجيل السابق، مثل تفعيل “وضع الفقدان” الذي يسمح بإظهار بيانات مالك الغرض عند مسح الـAirTag بهاتف يدعم تقنية NFC. أشارت التقارير إلى أن الجهاز يحتفظ بخيارات مشاركة موقع الغرض مع شخص آخر، وهو ما يفيد مثلًا في مشاركة تتبع الحقائب في المطارات مع أفراد العائلة.​

بطارية وتصميم بلا تغييرات كبيرة

ذكرت MacRumors أن AirTag 2 ما زال يعتمد على بطارية دائرية من نوع CR2032 يمكن للمستخدم استبدالها بسهولة عند نفادها. أكدت أبل أن البطارية تعمل لأكثر من عام تقريبًا قبل الحاجة إلى تغييرها، كما يحتفظ المتتبع بنفس مستوى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67 كما في الجيل الأول.

أوضحت التقارير أن أبل لم تغير تصميم AirTag 2 الخارجي بشكل كبير، وركّزت بدلًا من ذلك على تحسين المدى، ودعم الأجهزة الإضافية، ورفع مستوى الصوت مع الحفاظ على طريقة الاستخدام المعروفة للمستخدمين.