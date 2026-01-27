قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ابنة دنيا المصري تتألق بأداء لافت في مسلسل «لعبة وقلبت بجد»

دنيا المصري وابنتها
دنيا المصري وابنتها

لفتت الطفلة فريدة، ابنة الفنانة دنيا المصري، أنظار الجمهور والنقاد من خلال مشاركتها في مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، الذي يُعرض حاليًا، ويقوم ببطولته الفنان أحمد زاهر، حيث استطاعت أن تقدم أداءً طبيعيًا وعفويًا نال إعجاب المشاهدين منذ ظهورها الأول.

وظهرت فريدة خلال أحداث العمل بشكل مؤثر، خاصة أن المسلسل يناقش قضية خطيرة تتعلق بتأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وهو ما جعل دورها يحمل بُعدًا إنسانيًا ورسالة اجتماعية واضحة، انعكست على أدائها الذي جاء صادقًا وقريبًا من الجمهور.

ابنة دنيا المصري 

وأعربت الطفلة فريدة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها فخورة بالنجاح الذي حققه العمل وردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها، وقالت:«سعيدة بالعمل في المسلسل وبالنجاح اللي حققه، وأنا كطفلة بتمنى إن الآباء والأمهات يحافظوا على أولادهم من الألعاب دي، إحنا جيل صغير ولسه وفي حاجات كتير ليها أهداف ممكن تكون مش حلوة، وده اللي عمله المسلسل».

وكشفت فريدة أنها تحب التمثيل منذ فترة طويلة، وأنها بدأت خطواتها الأولى من خلال المسرح المدرسي منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة دنيا المصري كانت الداعم الأول لها في هذه التجربة، سواء نفسيًا أو فنيًا.

وأضافت: «مبسوطة إن ماما دعمتني، ونفسي أبقى شاطرة زيها وأنجح وأخليها دايمًا مبسوطة بيا»، مؤكدة أن لديها أعمالًا وتجارب فنية قادمة خلال الفترة المقبلة.

ابنة دنيا المصري  

وعن كواليس التصوير، أكدت الطفلة فريدة أن أجواء العمل كانت مليئة بالحب والاحترام، قائلة:«كواليس مسلسل لعبة وقلبت بجد كانت حلوة أوي، وكل الفنانين اللي اشتغلت معاهم كانوا بيتعاملوا معايا كأني بنتهم»، وهو ما ساعدها على الاندماج وتقديم أداء مميز أمام الكاميرا.

مسلسل لعبة وقلبت بجد

يُذكر أن مسلسل «لعبة وقلبت بجد» يناقش تأثير الألعاب الرقمية والسوشيال ميديا على الأطفال والأسرة، في إطار درامي اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب الفنان أحمد زاهر، ويُعد من الأعمال التي أثارت نقاشًا واسعًا منذ بدء عرضه.

ابنة دنيا المصري  
