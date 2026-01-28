دونكرفورت P24 RS بقوة 600 حصان| صور

أعلنت شركة دونكرفورت عن طرازها الجديد دونكرفورت P24 RS ، وتنتمي P24 RS لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعد P24 RS أول سيارة تنتج بالكامل تحت قيادة دينيس دونكرفورت، نجل مؤسس الشركة، الذي تولى الإدارة في عام 2021 بعد فترة من العمل إلى جانب والده يوب، ورغم اختلاف أسلوبيهما نسبيا، فإن P24 RS لا تزال وفية لهوية دونكرفورت الأصيلة.

محرك دونكرفورت P24 RS الجديدة

تحصل سيارة دونكرفورت P24 RS علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 600 حصان، وعزم دوران 590 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

تتسارع سيارة دونكرفورت P24 RS من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية، ويمكن تعديل مخمدات تراكتيف (Tractive) ومستوى تدخل نظام التحكم بالتماسك ليتناسب مع إعدادات المحرك.

مواصفات دونكرفورت P24 RS الجديدة

زودت سيارة دونكرفورت P24 RS الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، امتدادات إلى مقدمة السيارة، وأجنحة عدوانية في الخلف مع إمكانية نزعها بسهولة لاحقا، أو الإبقاء عليها لما تضيفه من مظهر رياضي لافت، وبها أجنحة مصنوعه من ألياف الكربون .

بالاضافة إلي ان سيارة دونكرفورت P24 RS الجديدة بها، خطوط حادة تعزز طابعها الرياضي، وبها مصابيح دي آر إل (DRL) صغيرة مدمجة في غطاء المحرك تبدو مناسبة للشكل، وبها مصابيح أقوى تخرج من مقدمة السيارة عند الضغط على زر في عودة عصرية لمفهوم المصابيح القابلة للطي، وبها فرامل يد كهربائية مع إضافة مساحة تخزين صغيرة مكانها، وبها شاشة عدادات رقمية تعرض جميع المعلومات الضرورية بدقة عالية، وهي مزودة بمؤقت لفات يعمل عبر نظام جي بي إس (GPS) لمتابعة الأداء على المسار.

وجدير بالذكر انه سيتم صناعة 150 نسخة فقط من P24 RS، وقد تم حجز أكثر من 50 نسخة بالفعل .

تاريخ شركة دونكرفورت في صناعة السيارات

تأسست شركة دونكرفررت أوتوموبيلين الهولندية عام 1978 على يد يوب دونكرفورت، وتخصصت في إنتاج سيارات رياضية خفيفة الوزن للغاية، يدوية الصنع، وبلا مساعدات إلكترونية (No Compromise)، واشتهرت بتطوير طرازات مستوحاة من لوتس سفن، ثم انتقلت لاستخدام محركات أودي القوية منذ عام 1996، محققة أرقام قياسية عالمية في التسارع وحلبة نوربورجرينج.