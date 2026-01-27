قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
نتنياهو يعلن المرحلة التالية من الحملة على غزة
تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
أحمد موسى : مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر على المواطن
برلمان

برلماني يطالب بتوسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسية

الصادرات
حسن رضوان

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن  المباحثات المصرية الروسية لتأمين توريدات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مصر وحماية المستهلكين من أي تقلبات محتملة في السوق.

إنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية

وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن تسجيل الشركات الروسية في منصة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية يعزز من كفاءة العمليات التجارية والرقابة على الإمدادات، ويستفيد منه كل من المنتج والمستهلك، ويؤكد على قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.

كما شدد النائب على أهمية توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسية، إلى جانب تأمين توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية، مؤكدًا أن ذلك يدعم الإنتاجية المحلية ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الزراعي والتجاري.

واختتم الشرقاوي تصريحاته بالقول: “الأمن الغذائي أولوية وطنية، وكل خطوة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال تعكس التزام الدولة بحماية المواطن المصري واستقرار السوق المحلي.”

