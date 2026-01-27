قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مباحثات مصرية روسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل التجاري الزراعي

شيماء مجدي

التقى الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزيرة الزراعة الروسية، أوكسانا لوت، حيث تناول اللقاء بحث أطر التعاون بين مصر وروسيا في مجالات السلع الاستراتيجية، مع التركيز على تأمين توريد القمح الروسي إلى مصر، وإتاحة تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية وكفاءة العمليات، بالإضافة إلى بحث توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، وذلك في إطار مشاركته في المنتدى الدولي للحبوب  Grains and Pulses Frou m 

كما جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تسجيل الموردين الروس في البورصة السلعية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية لاستغلال الموقع الجغرافي لمصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، إلى جانب بحث توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية لدعم الأمن الغذائي المحلي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

كما التقى الدكتور بهاء الغنام، دميتري سيرغييف، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا الاتحادية، حيث جرى بحث توريد الأقماح والحبوب إلى مصر بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والأسمدة والمبيدات.

القمح روسيا مستقبل مصر توريد الأقماح الأقماح

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

عبد الرحمن مجدي

بعد انتقاله من بيراميدز.. عبدالرحمن مجدي يظهر للمرة الأول بتدريبات الاتحاد |شاهد

ريال مدريد

أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منتخب اليد

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا في بطولة إفريقيا لليد والقنوات الناقلة

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

