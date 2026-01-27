مباحثات مصرية روسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل التجاري الزراعي

التقى الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزيرة الزراعة الروسية، أوكسانا لوت، حيث تناول اللقاء بحث أطر التعاون بين مصر وروسيا في مجالات السلع الاستراتيجية، مع التركيز على تأمين توريد القمح الروسي إلى مصر، وإتاحة تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية وكفاءة العمليات، بالإضافة إلى بحث توسيع نطاق صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، وذلك في إطار مشاركته في المنتدى الدولي للحبوب Grains and Pulses Frou m

كما جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تسجيل الموردين الروس في البورصة السلعية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية لاستغلال الموقع الجغرافي لمصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، إلى جانب بحث توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية لدعم الأمن الغذائي المحلي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

كما التقى الدكتور بهاء الغنام، دميتري سيرغييف، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا الاتحادية، حيث جرى بحث توريد الأقماح والحبوب إلى مصر بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والأسمدة والمبيدات.