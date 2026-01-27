برلماني : الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة رغم التحديات العالمية

قال النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما أعلنته شركة الأبحاث «فيتش سوليوشنز» يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة المصرية رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

وأكد «أبو الشيخ»، في تصريحات له اليوم، أن إشادة فيتش بالأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار تمثل شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة توازنه، مشيرًا إلى أن التوقعات الإيجابية للوكالة باستمرار قوة الجنيه خلال العام المقبل تعكس متانة المؤشرات النقدية والمالية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن توقعات فيتش بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر إلى نحو 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، بعد تخطيها حاجز 50 مليار دولار في أكتوبر الماضي، تعكس نجاح الدولة في إدارة مواردها من النقد الأجنبي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأشار النائب عبد اللطيف أبو الشيخ الى أن التحسن الملحوظ في صادرات السلع والخدمات، إلى جانب القوة المتزايدة لتحويلات العاملين المصريين بالخارج، يمثلان ركيزتين أساسيتين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار سوق الصرف.

كما ثمّن «أبو الشيخ » ما أكدته فيتش بشأن الارتفاع الكبير في الاستثمارات بسوق الأوراق المالية المصرية منذ أغسطس الماضي، مدفوعًا بالعوائد الجذابة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في دعم أداء الجنيه أمام الدولار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.

وأكد، أن هذه النتائج الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا أداء مؤسسات الدولة المصرية وتكامل أدوارها، إلى جانب توجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ركزت على الإصلاح الهيكلي، وتعزيز الانضباط المالي، ودعم مناخ الاستثمار، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات الإيجابية، واستمرار دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وترسيخ مسار التعافي الاقتصادي المستدام.