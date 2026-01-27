قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
نتنياهو: فتح معبر رفح للأشخاص فقط وبأعداد محدودة
مفتي الجمهورية: التنوع سنة كونية لتحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض وليس للصراع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البدوي يكشف تفصيل وسر زيارة آن باترسون لمنزله

السيد البدوي
السيد البدوي

كشف الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، تفاصيل جديدة بشأن زيادة السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون لمنزله سابقا.

وتابع البدوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،  أنه عُرضت عليه رئاسة الحكومة مرتين الأولى كانت من المشير طنطاوي عن طريق الفريق سامي عنان، حيث طلب منه إبلاغ كمال الجنزوري بتقديم استقالته، في ظل حاجة الدولة إلى قرض من صندوق النقد، بينما كان الإخوان يرفضون.

وقال إنه توجه إلى كمال الجنزوري وتحدثا معًا، ثم سأله الجنزوري إن كان ما ينقله رسالة أم نصيحة، فردّ عليه بأنها رسالة من المشير، فقال الجنزوري: "مش هستقيل ولو عايز يقيلني يقيلني".

وأوضح أن المرة الثانية جاءه العرض من السفيرة الأمريكية آن باترسون، موضحًا أنه رفض تولي رئاسة الحكومة لأنه كان يعلم أن الإخوان سيأتون إلى الحكم.

وتابع أن السفيرة الأمريكية جاءت إلى منزله بعد تشكيل جبهة الإنقاذ برفقة زوجها ونائبها، وأبلغته أن المجلس العسكري وافق على أن يشكل حزب الوفد الحكومة، وأن تكون الرئاسة إخوانية والحكومة وفدية، على أن يحكموا لفترات طويلة.

وأضاف أنه رفض عرض آن باترسون، مؤكدًا أن الإخوان كان لديهم مخطط تمكين للسيطرة على مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه طموح للترشح لرئاسة الجمهورية بعد عام 2011.

السيد البدوي أحمد موسى الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| صدمة بشأن بطارية تسلا.. الراديو يهدد عربيتك.. الذكاء الاصطناعي يلعب دوره مع سائقي الشاحنات

توسع

نيسان مصر تواصل توسعها الاستراتيجي.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل أجهزة التتبع بتقنية البلوتوث.. هونر تغزو الأسواق بـ Magic V6 أقوى هاتف قابل للطي

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد