محافظات

بحضور وزير الشباب..مشروع «كابيتانو مصر 2026» بالقرية الأوليمبية بدمياط

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
زينب الزغبي

تفقد  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  فعاليات اختبارات الموسم الرابع من مشروع «كابيتانو مصر 2026»، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تُقام بالقرية الأوليمبية بدمياط، ضمن جولته التفقدية بمحافظة دمياط، لمتابعة المشروعات القومية والأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والنائب وليد التمامى والنائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ويُعد مشروع «كابيتانو مصر 2026» أكبر منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل ورعاية المواهب الكروية في مصر، ويُنَفَّذ بالتعاون مع الشركة المتحدة، مستهدفاً الفئة العمرية من مواليد 2011 و2012، حيث يركز الموسم الرابع على المحافظات الحدودية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء "شمال سيناء، البحر الأحمر، الفيوم، السويس، الوادي الجديد، مطروح، ودمياط"، بهدف إعداد جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية وفق أحدث الأساليب العلمية والتدريبية المعتمدة عالمياً.

والتقى المحافظ والوزير مع مجلس إدارة نادى الرياضي،  واستمعا إلى مخطط التطوير للارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع «كابيتانو مصر» يُعد أحد أهم المشروعات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الموسم الرابع للمشروع يشهد اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية، في إطار تحقيق العدالة في اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمام جميع أبناء المحافظات للمشاركة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تنفيذ اختبارات المشروع وفق معايير علمية دقيقة وبمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين، لضمان اختيار العناصر المتميزة وصقل مهاراتهم بدنياً وفنياً، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم الرياضة المصرية، وتحويل مشروع «كابيتانو مصر» إلى منظومة احترافية متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروع «كابيتانو مصر» بالمحافظة، مؤكداً أن استضافة القرية الأوليمبية بدمياط لاختبارات المشروع يعكس ما تتمتع به المحافظة من بنية تحتية رياضية متميزة.

وأوضح محافظ دمياط أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لإبراز مواهبهم الكروية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنجاح المشروعات القومية التي تستهدف النشء والشباب.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة دمياط صباح اليوم، عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، وافتتاح وحدة الطب الرياضي وتفقد أعمال تطوير سيتي كلوب ومركز شباب الإستاد، كما افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدوي، وشهد ختام النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة بمركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة وفعاليات برامج «مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية (نشء وشباب) والمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» للأيتام، ومراكز تدريب كرة القدم للفتيات تحت شعار: «ألف بنت.. ألف حلم»، وعقد لقاءً حوارياً مفتوحاً مع القوى الشبابية بمركز الابتكار الشبابي والتعلّم بدمياط الجديدة، وتفقد أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

دمياط محافظ دمياط وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

