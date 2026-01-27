المصرية للاقتصاد والتشريع: أمريكا تستغل العداء التاريخي بين الصين والهند لخدمة مصالحها

أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الإتحاد الأوروبي لا ينفع كبديل للولايات المتحدة الأمريكية فى النظام الدولي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، أولها أن أوروبا تعتمد فى الشق العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الإتحاد الأوروبي يعتمد فى المحروقات والطاقة على دول خارج أوروبا، كما أنها تعتمد فى إقتصادها على أسواق خارج الإتحاد الأوروبي.

وتابع: “أوروبا قدرتها على الحركة ستكون عبارة عن جني مكاسب تحسين موقع تجاري وليس تغير إستراتيجي.. وأمريكا تستغل العداء التاريخي بين الصين والهند لخدمة مصالحها”.