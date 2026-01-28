دورتموند يواجه إنتر في مواجهة حاسمة لتحديد مسار التأهل المباشر لدوري الأبطال

يدخل كبار أوروبا الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وسط حسابات مشحونة ومنافسة محتدمة على بطاقات التأهل المباشر.

فيما تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى مواجهة مؤثرة بين بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويحتل دورتموند المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، ويظل أمامه أمل ضعيف لتحقيق التأهل المباشر إلى المراكز الثمانية الأولى، إذ يحتاج للفوز خارج أرضه أمام إنتر، مع تعثر معظم الفرق التي تمتلك 13 نقطة، في مهمة تبدو شبه مستحيلة.

وفي حال التعادل، يبقى الفريق ضمن دائرة المنافسة على الملحق، بينما لا تشكل الخسارة خطرًا كبيرًا على بقائه في البطولة على الأقل ضمن الفرق التي ستخوض الملحق.

أما إنتر ميلان، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ويملك فرصة أفضل للتقدم نحو المراكز الثمانية الأولى، حيث يضمن الفوز تأمين مركز متقدم قد يسهل عليه الطريق إلى التأهل المباشر، في حين أن أي نتيجة غير الفوز ستضع الفريق أمام حسابات معقدة تعتمد على نتائج الفرق المنافسة الأخرى.

ويأتي هذا الصراع في إطار الجولة الأخيرة التي ستقام اليوم الأربعاء، حيث تُلعب 18 مباراة في توقيت واحد، على أن تُجرى قرعة الملحق يوم الجمعة 30 يناير، لتحديد مواجهات الفرق من المراكز من التاسع إلى الـ24، والتي ستتنافس بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق إضافية تصل إلى دور الـ16، فيما يظل ترتيب المراكز من 25 إلى 36 بلا فرص للتأهل.

بهذا، تكتسب مواجهة دورتموند وإنتر أهمية كبرى، ليس فقط لحسم مركز الفريقين في جدول المراكز، وإنما أيضًا لتحديد مسار بقية الفرق في الأدوار الإقصائية قبل انطلاق الملحق.