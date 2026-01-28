قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مصر والإمارات تعززان الشراكة بين البلدين في مجال الأمن الغذائي

مصر والامارات
مصر والامارات
ولاء عبد الكريم

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،  اليوم، بالدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي – جلفود بدبي.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات سلامة الغذاء والتنوع الغذائي والأمن الغذائي المستدام، 

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آفاق التعاون المشترك في مجالات التنظيم والرقابة على الغذاء، ودعم سياسات التنوع الغذائي، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر وسلامة السلاسل الغذائية، بما يسهم في تعزيز منظومات الأمن الغذائي المستدام ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لحركة المنتجات الغذائية بين البلدين، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات الرقابية بما يضمن حماية صحة المستهلك ورفع كفاءة وجودة المنتجات الغذائية.

وفي هذا السياق، بحث الجانبان إمكانية تسهيل دخول المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الإماراتي، وفي مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن المصنعة، البيض المبستر، وعسل النحل، نظرًا لأهمية السوق الإماراتي كأحد الأسواق الواعدة ذات الطلب المتنامي، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما اتفق الطرفان على العمل على توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة، لتأسيس إطار مؤسسي منظم للتعاون الفني والتشريعي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والتنوع الغذائي والأمن الغذائي المستدام.

في ذات الإطار، اتفق الجانبان على التنسيق لتنظيم زيارة وفد فني من دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماد المنشآت الغذائية المرشحة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء للدخول إلى السوق الإماراتي، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري كل من الوزير المفوض منال عبد التواب، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، و حسين عبدالمنعم حسين، السكرتير الثالث التجاري ونائب رئيس المكتب التجاري بالقنصلية المصرية بدبي.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق الإقليمية والدولية.

الأمن الغذائي سلامة الغذاء مصر والإمارات التعاون الثنائي الغذاء

