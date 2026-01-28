18 مباراة فى ليلة الاختبار الأوروبي الأخيرة..من يحسم التأهل المباشر ويمر عبر بوابة الخطر؟

تسدل الستار مساء اليوم على منافسات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد حيث تقام 18 مباراة في توقيت واحد في ليلة كروية مشتعلة ستحسم ملامح المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16 والفرق التي ستضطر لخوض الملحق الفاصل إلى جانب وداع رسمي لعدد من الأندية.

ومع نهاية سبع جولات لم ينجح سوى فريقين فقط في ضمان العبور المباشر حتى الآن هما آرسنال الإنجليزي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة وبايرن ميونيخ الألماني صاحب المركز الثاني فيما تبقى بقية المقاعد رهن نتائج الليلة الأخيرة.

آرسنال في الصدارة.. وبايرن يسعى لتثبيت موقعه

يخوض آرسنال مباراته الختامية على ملعب الإمارات وهو في وضع مثالي قاريًا بعدما حسم التأهل دون أي خسارة ويطمح لإنهاء الدور الأول بسجل مثالي رغم تأثره محليا بسقوطه الأخير أمام مانشستر يونايتد.

ويملك الفريق اللندني كتيبة قادرة على إدارة اللقاء بثقة رغم بعض الغيابات أمام منافس يشارك للمرة الأولى أوروبيا وخرج رسميا من سباق التأهل.

في المقابل يتطلع بايرن ميونيخ لتجاوز عثرته المحلية الأخيرة عندما يحل ضيفا على أيندهوفن في مباراة تحمل حسابات متباينة فالفريق البافاري يحتاج نقطة واحدة لتأمين مركزه بينما لا يملك الفريق الهولندي سوى خيار الفوز للإبقاء على حظوظه.

صدام ناري في مدريد.. مورينيو يعود إلى البرنابيو

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية حيث يستقبل ريال مدريد فريق بنفيكا البرتغالي في مواجهة تحمل أبعادا فنية وتاريخية إذ يسعى النادي الملكي لحسم التأهل المباشر دون الدخول في حسابات معقدة.

المباراة تشهد مواجهة خاصة بين ريال مدريد ومدربه السابق جوزيه مورينيو الذي يعود إلى ملعب يعرفه جيدا ولكن هذه المرة على رأس القيادة الفنية لبنفيكا في مواجهة مدرب شاب يخوض تجربته الأولى مع الفريق الأول.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بثقة متصاعدة بعد نتائج قوية مؤخرا بينما يتمسك بنفيكا بفرصة أخيرة تتطلب الفوز وانتظار نتائج أخرى.

نابولي أمام اختبار البقاء.. وتشيلسي يطمع في العبور المباشر

يخوض نابولي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين أمام تشيلسي الإنجليزي في ظل وضع معقد للفريق الإيطالي الذي يعاني من إصابات عديدة وتراجع واضح في المستوى.

ويحتاج الفريق الجنوبي للفوز من أجل الإبقاء على آماله الأوروبية بينما يدخل تشيلسي المباراة بهدف تثبيت أقدامه بين الثمانية الأوائل وتجنب الملحق.

وتحمل المواجهة طابعا خاصا لمدرب نابولي الذي يواجه ناديه السابق وسط ضغوط جماهيرية كبيرة لإنقاذ موسم بات مهددا بالخروج المبكر.

ليفربول وبرشلونة.. حسابات دقيقة في آنفيلد وكامب نو

على ملعب آنفيلد يسعى ليفربول لتأمين العبور المباشر عندما يستضيف فريقا يملك طموح المفاجأة في ظل معاناة دفاعية واضحة بسبب الغيابات ما يفرض على الجهاز الفني حلولا اضطرارية.

أما في برشلونة فيخوض الفريق الكتالوني مواجهة لا تقل صعوبة أمام خصم عنيد حيث لا يملك سوى خيار الفوز لضمان التواجد في دور الـ16 وسط غيابات مؤثرة تضغط على خيارات المدرب.

قمة مرتقبة في باريس ومعارك مشتعلة في باقي الملاعب

ويشهد اليوم الختامي مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في لقاء يتصارع فيه الفريقان على التأهل المباشر مع أفضلية معنوية للفريق الفرنسي على أرضه.

وفي بقية المواجهات تتداخل الحسابات بين فرق تبحث عن الملحق وأخرى تحاول النجاة في مباريات لا تقل إثارة أبرزها مواجهات إنتر ميلان مانشستر سيتي يوفنتوس أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

نظام التأهل

وبحسب النظام الجديد تتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقا فاصلاً لتحديد بقية المتأهلين فيما تودع الفرق الأخرى البطولة رسميًا.