زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل "سانريكو" اليابانية
مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين
ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين
رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الحكومية التحدي الحقيقي أمامنا
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مدفوعا بالتكنولوجيا.. ارتفاع الأسهم الآسيوية قبيل قرارات الفيدرالي

أ ش أ

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم /الأربعاء/، مدفوعة بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع ترقب المستثمرين لإعلانات أرباح كبرى الشركات الأمريكية قبيل قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وجاء أداء البورصات الإقليمية مدعومًا بتسجيل بورصة وول ستريت الأمريكية مستويات قياسية جديدة، وسط تفاؤل متزايد حول أرباح الشركات واستمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بحسب موقع (إنفستنج).

كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، إذ جرى تداولها على ارتفاع مع قفزة مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.6%.

وعكست الأسواق الآسيوية هذا الزخم الإيجابي، حيث تفوقت أسهم شركات أشباه الموصلات ومراكز البيانات، في ظل تمركز المستثمرين تحسبًا لنتائج قوية وأرباح مدفوعة بنمو الذكاء الاصطناعي.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بما يصل إلى 2%، مع ارتفاع سهم سامسونج بنسبة 1.5%، وقفزة قوية لسهم إس كيه هاينكس بلغت 5%.

كما صعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2.4%، بينما ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا Hang Seng TECH بنحو 1.5%.

وفي الصين، أضاف كل من مؤشر شنجهاي CSI 300 للأسهم القيادية ومؤشر شنجهاي المركب نحو 0.5% لكل منهما.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفيني 50 الهندي بنسبة 0.3%.

وفي المقابل، ظل تركيز الأسواق منصبًا بقوة على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من الأربعاء.

ويراقب المتعاملون بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بحثًا عن أي إشارات تتعلق بتوقيت خفض محتمل للفائدة خلال العام الجاري، إذ من شأن أي تعديل في التوجيهات أن يؤثر في شهية المخاطرة وأسواق العملات عبر آسيا.

وعلى عكس الاتجاه الإقليمي، تراجع مؤشر ستريس تايمز FTSE Straits Times في سنغافورة بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200الأسترالي بنحو 0.2%.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.6%، وهبط مؤشر توبكس بنسبة 1%، متأثرين بارتفاع الين إلى قرب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، وسط تكهنات بإمكانية تدخل أمريكي –ياباني في سوق الصرف.

ورغم ذلك، حدّت المكاسب القوية في بعض أسهم الذكاء الاصطناعي من خسائر السوق اليابانية، مع صعود أسهم رينيساس إلكترونيكسوسوفت بنك المستثمر البارز في قطاع التكنولوجيا.

ويؤدي ارتفاع الين إلى زيادة تكلفة السلع اليابانية في الأسواق الخارجية، كما يقلص الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة المحلية، ما يفرض ضغوطًا سلبية على المؤشرات اليابانية ذات الطابع التصديري.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الملتقى بالجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء

مجلة نور

ورشة أورجامي ورسومات مبهجة تضع البسمة على وجوه الأطفال في معرض الكتاب

طلاب الأزهر

لقاء موسع بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث قضايا الطلاب الوافدين

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

