غدًا.. عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي بوسط البلد

يستعد البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض المسرحي «ابن الأصول»، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، ومن تأليف وإخراج مراد منير.



ومن المقرر أن ينطلق العرض غدًا الخميس الموافق ٢٩ يناير، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ويشارك في بطولة العرض كل من: ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، ليلى مراد، يوسف مراد، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، محمود عوض.



العرض من ديكور حمدي عطية، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة محمود الحسيني، ملابس نورهان طرابية، أشعار أحمد الشريف، تأليف موسيقي أحمد الناصر، مكياج أدهم عفيفي، مخرج منفذ مجدي عبيد، إلى جانب محمود جدو وتامر بدير، وتأليف وإخراج مراد منير.

