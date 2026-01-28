مصر والصومال.. وحدة المصير العمالي وتأسيس شراكة نقابية استراتيجية

استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفد اتحاد نقابات عمال الصومال (SOCOTU)، برئاسة محمد عثمان حاجي، رئيس الاتحاد، وعضوية كل من محمود حسن الأمين العام، ومحمد شيخ علي حسين أمين العلاقات الدولية.

جاء اللقاء الأخوي، الذي عُقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على هامش مؤتمر سوق العمل وندوة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، ليؤكد عمق الروابط النقابية والإنسانية بين البلدين، ويعكس حرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك بما يخدم قضايا العمال في البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات النقابية الثنائية، انطلاقًا من الروابط العميقة التي تجمع مصر والصومال، والتوافق التاريخي في القضايا العمالية والإنسانية، حيث أكد الجانبان أن ما يجمع الاتحادين يتجاوز حدود التعاون التقليدي، ليعكس وحدة الهدف والمصير المشترك للحركة النقابية العربية والأفريقية.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ينظر إلى اتحاد نقابات عمال الصومال باعتباره شريكًا استراتيجيًا واتحادًا شقيقًا، مشددًا على أن التنسيق والعمل المشترك يمثلان امتدادًا طبيعيًا لعلاقات الأخوة بين البلدين، وأن دعم العمال الصوماليين يُعد جزءًا أصيلًا من الدور القومي والإنساني للحركة النقابية المصرية.

من جانبه، شدد محمد عثمان حاجي على أهمية البناء المؤسسي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أوسع على المستويين الإقليمي والدولي للدفاع عن حقوق العمال، والمساهمة في دعم الاستقرار والتنمية، بما يخدم مصالح عمال البلدين ويعزز دور النقابات في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل ووضع آليات عملية لترجمة هذا التوافق إلى برامج تعاون ملموسة، تعكس عمق العلاقات الثنائية، ووحدة الرؤية، والمصير المشترك للحركتين النقابيتين في مصر والصومال.