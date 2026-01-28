قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة لاستقبال شهر رمضان

احمد جابر
احمد جابر
منار نور


أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع مراعاة أوقات الذروة المتوقعة وارتفاع معدلات الاستهلاك، وذلك في إطار توجيهات السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وأوضح المهندس أحمد جابر أنه تم التوجيه بمراجعة المناطق التي تشهد تكرار المشكلات، وإجراء تقييم دوري لكفاءة المحطات والروافع، بما يضمن استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة خلال الشهر الكريم.


كما شدد على الالتزام الكامل بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي، ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها الشركات التابعة بكل محافظة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ووجّه رئيس القابضة بضرورة تكثيف الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على المحطات والروافع، مطالبًا رؤساء الشركات التابعة بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء عن كثب، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرارية الخدمة دون تأثر.
وأشار إلى أن الشركة القابضة تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الرقم (175) لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.


وفي السياق ذاته، ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، مؤكدة استمرار جهود التوعية من خلال نشر نصائح وإرشادات حول ترشيد الاستهلاك، وصيانة الأدوات الصحية، وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها الرسمية "كل نقطة بتفرق" على موقع فيسبوك:
facebook.com/kolno2tabtfre2
وأكدت الشركة استمرار تنفيذ حملاتها التوعوية لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

الصرف الصحي مياه الشرب شركة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ترشيحاتنا

تريزيجية

إعلامي: تريزيجيه كان يريد تسديد ضربة الجزاء أمام وادي دجلة وتوروب رفض

أرنولد

رومانو يحسم الجدل حول بقاء ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد

محمد عواد

طارق السيد: عواد خارج مباراة بتروجت

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد