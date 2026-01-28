موعد غريب لـ مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق يانج أفريكانز فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وتنقل مباراة الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني عبر شبكة قنوات بي ان سبورت يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على وادي دجلة في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر سفر بعثة النادي الأهلي غدا الخميس إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز في دوري الأبطال.

واستقرت إدارة النادي الأهلي على سفر محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة القلعة الحمراء في تنزانيا.