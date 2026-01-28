رشلونة ينسحب من صفقة إيتا إيونج

اتخذ نادي برشلونة قرارًا نهائيًا بعدم الدخول في مفاوضات للحصول على خدمات المهاجم الكاميروني إيتا إيونج من نادي ليفانتي، رغم المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مؤخرًا سواء على مستوى الدوري الإسباني أو خلال ظهوره الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان إيونج قد جذب أنظار البارسا منذ الصيف الماضي، حين أبدى النادي اهتمامه بضمه قبل انتقاله إلى ليفانتي مقابل 3 ملايين يورو، مع إمكانية صقله بين الفريق الرديف والفريق الأول أو إعارته لمدة عام.

ويُعد اللاعب الآن من أبرز المواهب المتاحة في سوق الانتقالات، ويبلغ شرطه الجزائي حاليًا 30 مليون يورو.

خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الماضي، استفسر برشلونة عن وضع اللاعب، إلا أن النادي الإسباني الآخر تمسك بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو آنذاك، مما دفع البارسا للتراجع عن الدخول في مزاد علني على اللاعب في الوقت الحالي.

ويظل النادي الكتالوني على علاقة طيبة مع ممثلي إيونج، ويُعرف عن اللاعب تفضيله الانتقال إلى برشلونة إذا أتيحت له الفرصة.

ومع ذلك، يفضل النادي التركيز على البحث عن بديل من الطراز الرفيع في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي بعد 30 يونيو المقبل، بدلًا من الدخول في سباق محتمل مع أندية إنجليزية مستعدة لدفع كامل قيمة الشرط الجزائي.

وبناءً على قرار البارسا، بدأ وكلاء إيونج في استكشاف العروض الأخرى المتاحة للاعب، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بالاستفادة من خدمات المهاجم الكاميروني الذي يتطور بشكل ملحوظ على الصعيدين الفني والتسويقي.