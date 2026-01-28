موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في نصف نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال مواجهة قوية أمام منتخب الرأس الأخضر، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبا.

وتقام مباراة مصر والرأس الاخضر غدا الخميس، وتنطلق صافرتها في الـ4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (36) - (25) الجابون

مصر (41) - (28) أنجولا

مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:

مصر (42) - (28) الجزائر

مصر (48) - (22) نيجيريا

تأهل مصر والجزائر لنصف النهائي

وتأهل منتخبا مصر والجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وحل منتخب الجزائر في وصافة الترتيب بنقطتين، ليتأهلا للدور قبل النهائي.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.