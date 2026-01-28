الجزائري مجيد بوقرة مديرا فنيا لمنتخب لبنان

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الجزائري مجيد بوقرة مدرباً للمنتخب الأول.

وجاء تعيين الجزائري مجيد بوقرة بعد قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم بفكّ الارتباط مع المدير الفني للمنتخب الوطني، المونتينجري ميودراج رادولوفيتش، وذلك على خلفية عدم تطابق وجهات النظر بين الطرفين حول الخطوات المستقبلية المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب لبنان لمواجهة حاسمة مع منتخب اليمني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس أمم آسيا 2027.

وتقام مباراة لبنان ضد اليمن يوم 31 مارس المقبل ضمن مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا .

ويحتل منتخب لبنان المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة التصفيات برصيد 13 نقطة فيما جاء منتخب اليمن في المركز الثاني برصيد 11 نقطة والمركز الثالث بروناي برصيد 3 نقاط وفي المركز الرابع دولة بوتان برصيد نقطة واحدة.