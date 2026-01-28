قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء المغرب.. لا تفوت دعوات 10 شعبان للرزق وتيسير الحال
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بحضور لفيف من الأساقفة.. عرض الجزء الثاني من فيلم أسقف الطافوس بالمحرق

الآباء الأساقفة
الآباء الأساقفة
ميرنا رزق

في إطار الأنشطة الثقافية والروحية بدير السيدة العذراء مريم المُحرَّق العامر، تم عقب صلوات عشية عرض الجزء الثاني من فيلم «أسقف الطافوس»، الذي يتناول سيرة القمص ثاؤفيلس المُحرقي.

القمص ثاؤفيلس المُحرقي

ويتضمن الفيلم عددا من الذكريات والمواقف الروحية المؤثرة، إلى جانب استعراض عمل الله في حياة وخدمة القمص ثاؤفيلس المُحرقي، وما تركه من بصمات روحية ورعوية امتدت عبر سنوات خدمته.

أُقيم عرض الفيلم بمركز العائلة المقدسة الثقافي بالدير، بحضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء:

الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير،

والأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي،

والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة وتوابعها،

والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها،

إلى جانب حضور فريق عمل الفيلم وعدد من الآباء والرهبان.

ويأتي عرض هذا العمل ضمن اهتمام الدير بتوثيق سير الآباء الكهنة والرهبان، وإبراز النماذج الروحية التي أسهمت في خدمة الكنيسة، بما يحمل رسالة روحية وتعليمية للأجيال الحالية والقادمة.

المُحرَّق أسقف الطافوس ثاؤفيلس المُحرقي الكنيسة صلوات عشية القمص ثاؤفيلس المُحرقي

