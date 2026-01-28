بحضور لفيف من الأساقفة.. عرض الجزء الثاني من فيلم أسقف الطافوس بالمحرق

في إطار الأنشطة الثقافية والروحية بدير السيدة العذراء مريم المُحرَّق العامر، تم عقب صلوات عشية عرض الجزء الثاني من فيلم «أسقف الطافوس»، الذي يتناول سيرة القمص ثاؤفيلس المُحرقي.

القمص ثاؤفيلس المُحرقي

ويتضمن الفيلم عددا من الذكريات والمواقف الروحية المؤثرة، إلى جانب استعراض عمل الله في حياة وخدمة القمص ثاؤفيلس المُحرقي، وما تركه من بصمات روحية ورعوية امتدت عبر سنوات خدمته.

أُقيم عرض الفيلم بمركز العائلة المقدسة الثقافي بالدير، بحضور أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء:

الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير،

والأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي،

والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة وتوابعها،

والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها،

إلى جانب حضور فريق عمل الفيلم وعدد من الآباء والرهبان.

ويأتي عرض هذا العمل ضمن اهتمام الدير بتوثيق سير الآباء الكهنة والرهبان، وإبراز النماذج الروحية التي أسهمت في خدمة الكنيسة، بما يحمل رسالة روحية وتعليمية للأجيال الحالية والقادمة.