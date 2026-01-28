رئاسة حي جنوب الغردقة: إزالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة المستلزمات

قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، وبالاشتراك مع شرطة المرافق، بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أراضي أملاك الدولة بشارع المستلزمات بمنطقة زرزارة، واسترداد الأرض،في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المشددة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، .

وأوضح اللواء أحمد جبر أن أحد المواطنين قام بالتعدي على أرض مملوكة للدولة دون وجه حق، من خلال إنشاء عدد (3) غرف وإحاطتها بسور من الطوب الأبيض، على مساحة تُقدر بنحو 135 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة المخالفة بالكامل واسترداد الأرض، بمعرفة قسم أملاك الدولة بالحي.

وأضاف أن هذه الإزالة تأتي ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن قسم المتابعة الميدانية يعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في مهدها والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على استمرار الحي في تنفيذ خطة استرداد أراضي الدولة وإزالة كافة المعوقات التي تعترض المشروعات التنموية أو تخالف المخطط العمراني للمدينة، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.