الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025
محافظات

رئاسة حي جنوب الغردقة: إزالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة المستلزمات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادلله

قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، وبالاشتراك مع شرطة المرافق، بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أراضي أملاك الدولة بشارع المستلزمات بمنطقة زرزارة، واسترداد الأرض،في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المشددة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، .

وأوضح اللواء أحمد جبر أن أحد المواطنين قام بالتعدي على أرض مملوكة للدولة دون وجه حق، من خلال إنشاء عدد (3) غرف وإحاطتها بسور من الطوب الأبيض، على مساحة تُقدر بنحو 135 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة المخالفة بالكامل واسترداد الأرض، بمعرفة قسم أملاك الدولة بالحي.

وأضاف أن هذه الإزالة تأتي ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن قسم المتابعة الميدانية يعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في مهدها والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على استمرار الحي في تنفيذ خطة استرداد أراضي الدولة وإزالة كافة المعوقات التي تعترض المشروعات التنموية أو تخالف المخطط العمراني للمدينة، بما يضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الغردقة

