نائب محافظ البحر الأحمر تبحث تعزيز التوعية بالتحول الرقمي وخدمات الاتصالات

بحثت نائب محافظ البحر الأحمر، السيدة ماجدة حنا، خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سبل تعزيز التوعية المجتمعية بالتحول الرقمي وخدمات الاتصالات المتطورة، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي، والسيد محمد صابر.

وناقش الاجتماع خطط تنفيذ حملات توعية متخصصة تستهدف ديوان عام المحافظة، وجميع مدن البحر الأحمر، وجامعة الغردقة، إلى جانب مختلف فئات المواطنين، بهدف التعريف بمستوى الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات المتقدمة التي يقدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتطرقت المناقشات إلى عدد من المحاور المهمة، من بينها تحسين جودة الخدمات وتقديم أسعار تنافسية، وتفعيل منظومة التحول الرقمي والمحافظ المالية الإلكترونية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الأمن السيبراني، وتأمين الشبكات وأنظمة الحاسب الآلي، وحماية البيانات، والوقاية من مخاطر القرصنة الإلكترونية، مع التأكيد على تطبيق المعايير الدولية لأمن المعلومات.

وأكدت نائب المحافظ، السيدة ماجدة حنا، أن هذه الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي والإدراك الرقمي لدى جميع فئات المجتمع، وتمكين المواطنين والمؤسسات من الاستفادة الفعلية من الخدمات الرقمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الأداء الحكومي من خلال التحول الرقمي، وتوفير بيئة اتصالات رقمية آمنة ومتطورة تدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة البحر الأحمر.