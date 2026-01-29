شروط وإجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب تغطية إخبارية حول شروط تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم السماح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية أو محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام على الأقل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في حالة تقدم ولي الأمر بطلب لآداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوي مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى لحدوث إحدى الإعاقات، يرفق أصل التقرير الطبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وحول إجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 والأوراق المطلوبة، شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه بناءا على القرار الوزاري 252 لسنة 2017، والقرار الوزاري 27 لسنة 2023 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة التالية ( الإعاقة الذهنية البسيطة و الشلل الدماغي و اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون و كف البصر و ضعف البصر و ضعف السمع والاعاقات الحركية).

ويتم التقدم لاداء امتحانات الثانوية العامة وفقا للإجراءات التالية:

يتقدم ولي الأمر إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لاداء امتحانات الثانوية العامة مرفقا به المستندات التالية ( اثبات قيد الطالب المنتظم - تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب ويحدد به معدل الذكاء - صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الامر - صورة من قرار الدمج إن وجد) أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل عليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لآداء الامتحان

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو: