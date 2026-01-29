قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
زيلينسكي: معلوماتنا تشير لاستعداد روسي لشن ضربة عسكرية ضخمة على أوكرانيا
تدهور الرؤية في الصحراء الغربية.. الأرصاد تُصدر إنذارا جويا بسبب نشاط الرياح
إذا كانت صادقة.. البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
الطقس اليوم.. نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشيخ زايد.. مركز جذب للاستثمار العقاري في غرب القاهرة

مشروع
مشروع
أحمد عبد القوى

شهدت مدينة الشيخ زايد خلال السنوات الأخيرة تحولًا واضحًا جعلها واحدة من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العقاري في غرب القاهرة. 

هذا التحول لم يأتِ مصادفة، بل نتج عن مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي القريب من المحاور الرئيسية، وتطور شبكات الطرق، وارتفاع مستوى الخدمات التعليمية والتجارية والترفيهية.

تتمتع الشيخ زايد بميزة التوازن بين السكن والخدمات، حيث لم تعد مدينة نوم فقط، بل أصبحت مجتمعًا متكاملًا يوفر فرصًا حقيقية للعيش والعمل والاستثمار. 

هذا التوازن انعكس على تنوع المشروعات المقامة، ما بين سكنية منخفضة ومتوسطة الكثافة، ومشروعات تجارية وإدارية تخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها.

كما ساهم التوسع العمراني غرب القاهرة، وظهور مناطق جديدة مثل سفنكس الجديدة، في تعزيز مكانة الشيخ زايد كنقطة ارتكاز رئيسية للنمو العمراني. 

وبدأ المستثمرون ينظرون إلى المنطقة باعتبارها بديلًا عمليًا ومنافسًا قويًا لمناطق أخرى أكثر ازدحامًا، خاصة مع ارتفاع الطلب الحقيقي من المستخدم النهائي وليس المضارب فقط.

ومن زاوية اقتصادية، فإن توجه المطورين إلى تنفيذ مشروعات متنوعة داخل الشيخ زايد يعكس ثقة في استدامة الطلب، وقدرة السوق على استيعاب مشروعات جديدة، سواء سكنية أو تجارية، في ظل تغير أنماط السكن والعمل.

وفي هذا السياق، يأتي نشاط Gates Developments كمثال على توجه الشركات إلى تعزيز حضورها في الشيخ زايد، ضمن رؤية تستند إلى الموقع، والتنفيذ الفعلي، والاستفادة من الزخم الاستثماري المتزايد بالمنطقة.

مصر مشروع تنفيذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

ترشيحاتنا

خالد سليم وكهربا

أخويا.. خالد سليم رفقة محمود كهربا في أحدث ظهور

منه فضالي

منه فضالي تثير قلق الجمهور بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى

تامر حسني

تامر حسني يخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد