غلق يستمر ثلاث أشهر .. خبير مروري يوجه رسالة للمواطنين بشأن محور هام

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أنه من يوم الأحد الماضي هناك غلق كلي لـ مسطح كوبري مصر للطيران، في الاتجاه القادم من شارع الميرغني، وأن هذا الغلق مستمر لـ ثلاث أشهر من أجل عمل التطوير.

وأضاف الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» الذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الهيئة العامة للمرور قامت بتحويل سير السيارات، وأن هناك علامات إرشادية لذلك حتى لا تحدث مشكلات.

ولفت إلى أن هناك غلق لبعض المناطق بشارع الهرم، وأن ذلك للعمل في تنفيذ محطات مترو الانفاق، وأن هناك تحويل لـ حركة سير السيارات.

وأشار إلى أن محور 26 يوليو القادم من 6 أكتوبر، فهناك تحويل مروري، وأن هناك عمليات صيانة وتوسيع لـ محور 26 يوليو.

استعلام مخالفات المرور 2026 لشهر يناير

توفر الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وذلك للتسهيل على قائدى المركبات بشأن عملية الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين بدلًا من الذهاب إلى مقر المرور التابعة له رخصة السائق.



