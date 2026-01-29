قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
الخارجية: صناعة القرار والتكامل مع دول حوض النيل «أولوية مصرية»
رياضة

محافظ بني سويف يهنئ مديرية الشباب والرياضة بفوز أبطال التوحد بـ5 ميداليات في كأس مصر

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية الشباب والرياضة ولاعبي المشروع القومي لمراكز تدريب أطفال التوحد بالمحافظة، بمناسبة تحقيق إنجاز رياضي متميز بحصد 5 ميداليات متنوعة في بطولة كأس مصر لألعاب القوى لأطفال التوحد، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري، بمشاركة الأندية ومراكز الشباب ومراكز تدريب التوحد على مستوى الجمهورية.
    
 

جاءت نتائج لاعبي بني سويف في المرحلة السنية تحت 16 سنة بحصول اللاعب عمر حسين محمد على ميداليتين، حيث فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة قذف القرص فئة داون سندروم، إلى جانب حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة رمي الرمح بنفس الفئة، فيما حققت اللاعبة ياسمين عادل ممدوح 3ميداليات بحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقات قذف القرص ورمي الرمح ودفع الجلة فئة فكري.

 يأتي هذا الإنجاز برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور رئيس الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وتحت إشراف  هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، وبمشاركة  منار سيد منسقة المشروع بالوزارة، والأستاذ عبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، والأستاذة رحاب جمعة منسقة المشروع بالمديرية، ومدربي اللاعبين الكابتن عمر والكابتن عصام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

بتكلفة 550 مليون جنيه.. تنفيذ أول مبنى معامل متطور لجامعة سوهاج الأهلية

القصة الكاملة لطالب بالمرحلة الإعدادية أنهى حياته في منطقة التعاون بالإسماعيلية

بالصور

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

فيديو

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

