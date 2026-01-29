محافظ بني سويف يهنئ مديرية الشباب والرياضة بفوز أبطال التوحد بـ5 ميداليات في كأس مصر

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية الشباب والرياضة ولاعبي المشروع القومي لمراكز تدريب أطفال التوحد بالمحافظة، بمناسبة تحقيق إنجاز رياضي متميز بحصد 5 ميداليات متنوعة في بطولة كأس مصر لألعاب القوى لأطفال التوحد، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري، بمشاركة الأندية ومراكز الشباب ومراكز تدريب التوحد على مستوى الجمهورية.





جاءت نتائج لاعبي بني سويف في المرحلة السنية تحت 16 سنة بحصول اللاعب عمر حسين محمد على ميداليتين، حيث فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة قذف القرص فئة داون سندروم، إلى جانب حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة رمي الرمح بنفس الفئة، فيما حققت اللاعبة ياسمين عادل ممدوح 3ميداليات بحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقات قذف القرص ورمي الرمح ودفع الجلة فئة فكري.

يأتي هذا الإنجاز برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور رئيس الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وتحت إشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، وبمشاركة منار سيد منسقة المشروع بالوزارة، والأستاذ عبدالله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية، والأستاذة رحاب جمعة منسقة المشروع بالمديرية، ومدربي اللاعبين الكابتن عمر والكابتن عصام.