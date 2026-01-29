المتحف المصري الكبير يستقبل طلاب جامعة الوادي الجديد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد لزيارة علمية وثقافية إلى المتحف المصري الكبير، بمشاركة عدد من طلاب كليات الجامعة وجاءت الزيارة في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الطلاب، وربط المعرفة الأكاديمية بالواقع الحضاري، بما يسهم في تنمية الانتماء الوطني وتعريف الطلاب بأحد أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في العالم.

وشهدت الزيارة جولة داخل أروقة المتحف، تعرّف خلالها الطلاب على المقتنيات الأثرية النادرة، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وما يضمه المتحف من قاعات عرض حديثة تعكس عظمة التراث المصري عبر العصور.

وأكد معالي رئيس الجامعة علي أهمية تنظيم مثل هذه الزيارات العلمية والثقافية، لما لها من دور فاعل في توسيع مدارك الطلاب، وتنمية وعيهم الحضاري، ودعم الأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية طلابية متكاملة.

ياتي ذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي - رئيس جامعة الوادي الجديد وبتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور/ رجب كامل- المشرف العام على قطاع شئون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذ الدكتور/ جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.