طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
محافظات

المتحف المصري الكبير يستقبل طلاب جامعة الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد  لزيارة علمية وثقافية إلى المتحف المصري الكبير، بمشاركة عدد من طلاب كليات الجامعة وجاءت الزيارة في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الطلاب، وربط المعرفة الأكاديمية بالواقع الحضاري، بما يسهم في تنمية الانتماء الوطني وتعريف الطلاب بأحد أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في العالم.
وشهدت الزيارة جولة داخل أروقة المتحف، تعرّف خلالها الطلاب على المقتنيات الأثرية النادرة، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وما يضمه المتحف من قاعات عرض حديثة تعكس عظمة التراث المصري عبر العصور.
وأكد معالي رئيس الجامعة علي أهمية تنظيم مثل هذه الزيارات العلمية والثقافية، لما لها من دور فاعل في توسيع مدارك الطلاب، وتنمية وعيهم الحضاري، ودعم الأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في بناء شخصية طلابية متكاملة.

ياتي ذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي - رئيس جامعة الوادي الجديد  وبتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور/ رجب كامل- المشرف العام على قطاع شئون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذ الدكتور/ جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

