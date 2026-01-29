قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة مطروح تشارك في فعاليات اليوم السكاني وتقدم الخدمات الطبية ل 168 مواطن

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح
ايمن محمود

اكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة بمطروح قامت بتنفيذ قافلة طبية متكاملة وتقديم الخدمات الطبية ل 168 مواطن و صرف العلاج بالمجان ، خلال فعاليات اليوم السكاني تحت شعار " سلامة ولادنا ... مسؤليتنا " بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التوعوية.

حيث تحدثت الدكتورة هبة ترماز مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية عن أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من بداية الحمل وحتى عمر عامين ودورها في بناء الصحة الجسدية والنفسية والعقلية للطفل .

وأكدت أن أهداف المبادرة تشمل رفع الوعي بأهمية المباعدة بين الولادات لما لذلك من آثار إيجابية على صحة الأم والطفل .

وأشارت إلى أهمية العودة إلى الولادة الطبيعية في مواجهة الولادات القيصرية وما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة حال عدم وجود مبرر طبي لها ، كما اكدت على أهمية الرضاعة الطبيعية كأفضل وسيلة لتغذية الرضع لمواجهة التقزم وسوء التغذية والأنيميا وكذلك دورها في تعزيز مناعة الطفل وتحقيق النمو السليم وحماية الأم والطفل من العديد من الأمراض

ومن أجل تحقيق أهداف المبادرة أوصت ترماز بضرورة التردد على غرف المشورة الأسرية للحصول على معلومات دقيقة بعيداً عن الشائعات ومن أجل فهم أفضل للصحة الإنجابية وضمان مستقبل صحي أفضل للأسرة المصرية .

كما شهدت الفعاليات تنفيذ عدد من الندوات التوعوية من مختلف الجهات ،حيث قامت ايمان لملوم مدير فرع المجلس القومي للسكان بمطروح بتنفيذ ندوة توعوية حول الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على جهود الدولة التنموية، كما قامت مديرية الأوقاف بمطروح بتنفيذ ندوة توعوية عن أسس بناء الأسرة وتربية الأبناء.

كما نفذت مؤسسة صناع الحياة بمحافظة مطروح عدداً من الأنشطة التوعوية والمبادرات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وذلك في إطار دعم الجهود المجتمعية الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة توعوية والترويج لمبادرة نفس العيش والملح ومبادرة احسن صاحب واللتين تهدفان إلى ترسيخ قيم التعاون والتكافل الاجتماعي، وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، خاصة بين الأطفال والشباب.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

