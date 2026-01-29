السيطرة على حريق شب فى مخلفات لفرم وتدوير الكاوتش

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمخلفات داخل قطعة أرض مستغلة في فرم وإعادة تدوير كاوتش السيارات، بمنطقة العكرشة التابعة لمركز الخانكة، دون وقوع أي إصابات، وذلك بفضل سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ.

بلاغا بالواقعة

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق مخلفات بدائرة مركز الخانكة.

وعلى الفور، أنتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء من وحدتي الحماية المدنية بالخانكة وإراسمكوا.



وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب داخل قطعة أرض مسورة على مساحة تقارب 200 متر مربع، منها نحو 150 مترًا مساحة سماوية، والباقي جمالون، ومستغلة في فرم وإعادة تدوير كاوتش السيارات، حيث اشتعلت النيران في مخلفات داخل السور على مساحة تقدر بـ50 مترًا.

ونجحت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد اللإزمة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.