برلمان

السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأتخذ هذه القرارات حال فوزي برئاسة حزب الوفد

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن رؤيته لكيفية إعادة الحزب إلى المشهد السياسي مرة آخرى حال فوزه برئاسة حزب الوفد.

وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إنه سيعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي في انتخابات رئاسة حزب الوفد، كما أن أول حكومة ظل في تاريخ مصر بعد انتخابي رئيسا لحزب الوفد هي حكومة الظل التي أنشأتها وكانت برئاسة الدكتور علي السلمي وفيها مجموعة من الشخصيات والوزراء، وكنا نتعامل معهم على أنهم وزراء بالفعل، وكانوا يلقبوا بسيادة الوزير.

وأضاف : كانت الوزارة في حكومة الظل تواجه الحكومة الموجودة في الحكم، وكانوا شخصيات أكفاء، وتم أخذ منهم نائب رئيس الحكومة وهو الدكتور علي السلمي وتم أخذ منهم مجموعة من الوزراء مثل منير فخري عبد النور والكابتن طاهر أبو زيد وأسامة هيكل، وتم أخذ مجموعة من المحافظين وكانوا.

وأشار رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أنه لو كان حزب الوفد قد حصل على الأغلبية البرلمانية في فترة من الفترات كانت هذه الحكومة ستكون جاهزة لتولي هذه المسئولية ، وكانت من هذه الأسماء الدكتور فخري الفقي والذي يتولى منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وله منصب في صندوق النقد الدولي ، حيث كان يشغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة الظل الوفدية ، وكانت هناك أسماء كبيرة جدا موجودة منهم وزراء حقيقيين وكفاءات حقيقية ووضعوا برنامج انتخابي لحزب الوفد في كل دورة من دوراته.

وتابع: ووضعت حكومة الظل الأولى برنامج انتخابي في عام 2012 وحكومة الظل الوفدية الثانية وكان رئيسها الدكتور عصمت علام ووضع برنامج انتخابي راقي جدا وكان المهندس أحمد السجيني وزير الحكم المحلي في حكومة الظل ، ثم أصبح رئيس للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حيث كانت حكومة الظل تمثل ثراء كبير لحزب الوفد.

وأضاف: وبالنسبة لبيت الخبرة البرلماني كان من المؤسسات الهائلة جدا الذي يعد الدراسات والدورات التدريبة للنواب والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وكان مجهز للنواب ، وكان لنا مقر للمؤتمرات أمام حزب الوفد في مقر المهندس ياسر قورة يدعى له النواب ويقوموا بإعداد للنواب لأنه كانت هناك نواب جديدة في الممارسة السياسية ، وكانوا يعدوا أيضا مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات.

وقال: ومن المؤسسات التي كانت موجودة وقوية جدا كان اتحاد الشباب الوفدي وكان قوة ضاربة سياسيا ، وكانوا من فرسان كل ميادين مصر في ثورتي 25 يناير و30 يناير ولدينا اتحاد مرأة وفدي واتحاد عمال وفديين واتحاد مهنيين وفديين ، وكلها مؤسسات كانت مستحدثة في عهدي.

واختتم: ولدينا أيضا معهد الدراسات السياسية الذي قام بتأسيسه الدكتور إبراهيم أباظة في عهد فؤاد باشا سراج الدين ، وكان يستقبل وفديين وغير وفديين  وكان يخدم الوعي السياسي المصري وكان نشط في عهدي ، وكانت عميد المعهد الراحلة الدكتورة كاميليا شكري وأخرجت دورات كثيرة جدا وأعدت شباب وفتيات من خارج الوفد وانضموا للوفد ومن خارج الوفد.

السيد البدوي رئاسة حزب الوفد حزب الوفد حكومة الظل طلبات الإحاطة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
