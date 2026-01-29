قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
محافظات

كلية علوم بسوهاج تواصل ريادتها في مجال الجودة باعتماد 4 برامج دراسية

كلية العلوم بجامعة سوهاج
كلية العلوم بجامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن حصول أربعة برامج بكلية العلوم على الاعتماد الكامل من الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وشمل هذا الإنجاز برامج الجيولوجيا والكيمياء والجيوفيزياء والجيولوجيا والرياضيات.

وهو ما يمثل تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب والتطوير الشامل الذي تشهده الكلية.

جامعة سوهاج

وقد أكد الدكتور حسان النعماني أن هذه البرامج المعتمدة تشكل ركيزة أساسية في خطة التطوير الجامعي الشاملة لجامعة سوهاج، وستسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الخريجين وتمكينهم من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

من جهته، قال الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، إن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري  بما يرسخ المكانة الريادية لكلية العلوم كحاضنة للعلم ومركز إشعاع معرفي يثري المشهد الأكاديمي على المستويين الوطني والإقليمي.

