كلية علوم بسوهاج تواصل ريادتها في مجال الجودة باعتماد 4 برامج دراسية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن حصول أربعة برامج بكلية العلوم على الاعتماد الكامل من الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وشمل هذا الإنجاز برامج الجيولوجيا والكيمياء والجيوفيزياء والجيولوجيا والرياضيات.

وهو ما يمثل تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب والتطوير الشامل الذي تشهده الكلية.

جامعة سوهاج

وقد أكد الدكتور حسان النعماني أن هذه البرامج المعتمدة تشكل ركيزة أساسية في خطة التطوير الجامعي الشاملة لجامعة سوهاج، وستسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الخريجين وتمكينهم من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

من جهته، قال الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، إن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بما يرسخ المكانة الريادية لكلية العلوم كحاضنة للعلم ومركز إشعاع معرفي يثري المشهد الأكاديمي على المستويين الوطني والإقليمي.