أخبار السيارات | ثورة في صيانة مرسيدس .. سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

تتمتع السيارات الحديثة بالكثير من المميزات الواضحة والتي تدل علي تطور صناعة السيارات والتي من ضمنها، انها اصحبت أكثر أماناً، وأفضل أداء، وأكثر راحة، ومليئة بالتقنيات مقارنة بالسيارات القديمة.

عرض كاميرات المراقبة عملية اقتحام جريئة نفذتها عصابة منظمة استهدفت وكالة تأجير سيارات فاخرة في كندا، وأسفرت عملية السطو عن سرقة 8 سيارات رياضية تقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار كندي خلال دقائق معدودة.

يوجد داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .