ترميم جسر طرد محطة قورتة في أسوان وتحقيق استدامته .. صور

فى متابعة مستمرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لجهود الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقيادة المهندس عمر سيف النصر تتواصل على مدار الساعة أعمال ترميم جسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو ، والذى تعرض لكسر مفاجئ أمس.

مثمناً الدور المتميز الذى يقوم به فريق العمل بالإدارة المركزية للري بأسوان للسيطرة على الموقف دون حدوث أى تأثيرات سلبية على الأراضى الزراعية أو مصالح المواطنين من خلال الدفع بنحو 50 معدة ثقيلة متنوعة شملت اللوادر والبلدوزورات والقلابات وسيارات النقل لضمان سرعة الإنتهاء من أعمال الترميم وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة بما يعكس الجاهزية الكاملة لمواجهة أى أحداث طارئة والحفاظ على أمن وإستقرار منظومة الرى.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الرى بأن الكسر الذى تعرض له الجسر جاء نتيجة فصل التيار الكهربائى عن محطة وادى العرب مما أدى إلى إرتفاع منسوب المياه خلف طرد محطة قورتة السابقة لها ، وقد تم على الفور إيقاف تشغيل المحطات المتأثرة ، وتحريك جميع المعدات اللازمة إلى الموقع ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتأمينية بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة أسوان .

جهود الرى

وأكد على أن الأعمال الجارية أوشكت على الإنتهاء حيث يتم التنفيذ بشكل نموذجى لتقوية الجسر وتحقيق الإستدامة له ، ليعقب ذلك إعادة تشغيل المحطات وضمان إنتظام أعمال الرى بكفاءة كاملة.

بما يسهم فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الإستقرار المائى المطلوب وذلك فى إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.