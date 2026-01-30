قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا
مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا
تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي
اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟
إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة
الزراعة تصدر 860 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يناير
صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

داليا الحزاوي: اللوم والمقارنات يضرّان بالطلاب والبدء الجاد من اليوم الأول ضرورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبير التربوي، أهمية اتباع أسلوب تربوي سليم عند التعامل مع نتائج الفصل الدراسي الأول، خاصة إذا كانت غير مرضية، محذرة من اللوم أو التوبيخ أو عقد المقارنات بين الأبناء وزملائهم، لما لذلك من آثار سلبية تؤدي إلى الإحباط ونتائج عكسية.

ونصحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد بضرورة فتح حوار هادئ وبنّاء مع الطالب لمعرفة أسباب التقصير، مع التركيز على تعزيز نقاط القوة والعمل على علاج نقاط الضعف بشكل تدريجي.

كما دعت أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية خلال الإجازة، وعلى رأسها زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما له من دور في تنمية مهارات القراءة وتوسيع مدارك الطلاب.

وأشارت إلى أن الفصل الدراسي الثاني يتميز بقصر مدته وتزامنه مع شهر رمضان والإجازات، ما يستدعي بدء الدراسة بجدية منذ اليوم الأول، من خلال وضع جدول مذاكرة منظم يوازن بين الدراسة والراحة، مع المتابعة المستمرة للواجبات والتقييمات، والتواصل الدائم مع المدرسة لمتابعة المستوى الأكاديمي والسلوكي للطلاب.

أولياء الأمور معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

مصطفي غريب

مصطفي غريب يبدأ تسجيل هبد في هبد

مها الصغير وياسين السقا

مها الصغير تحتفل بعيد ميلاد نجلها ياسين السقا

أحمد سعد وكاظم الساهر

صديقي وأستاذي.. أحمد سعد رفقة كاظم الساهر في أحدث ظهور

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد