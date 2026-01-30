داليا الحزاوي: اللوم والمقارنات يضرّان بالطلاب والبدء الجاد من اليوم الأول ضرورة

أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبير التربوي، أهمية اتباع أسلوب تربوي سليم عند التعامل مع نتائج الفصل الدراسي الأول، خاصة إذا كانت غير مرضية، محذرة من اللوم أو التوبيخ أو عقد المقارنات بين الأبناء وزملائهم، لما لذلك من آثار سلبية تؤدي إلى الإحباط ونتائج عكسية.

ونصحت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد بضرورة فتح حوار هادئ وبنّاء مع الطالب لمعرفة أسباب التقصير، مع التركيز على تعزيز نقاط القوة والعمل على علاج نقاط الضعف بشكل تدريجي.

كما دعت أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية خلال الإجازة، وعلى رأسها زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما له من دور في تنمية مهارات القراءة وتوسيع مدارك الطلاب.

وأشارت إلى أن الفصل الدراسي الثاني يتميز بقصر مدته وتزامنه مع شهر رمضان والإجازات، ما يستدعي بدء الدراسة بجدية منذ اليوم الأول، من خلال وضع جدول مذاكرة منظم يوازن بين الدراسة والراحة، مع المتابعة المستمرة للواجبات والتقييمات، والتواصل الدائم مع المدرسة لمتابعة المستوى الأكاديمي والسلوكي للطلاب.